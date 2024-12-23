У Мін'юсті розпочали відновлення реєстрів після ворожої кібератаки, - Кучерявенко

Міністерство юстиції України розпочало процес відновлення пошкоджених державних реєстрів. Вони постраждали від російської кібератаки, що сталася 19 грудня.
Про це заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко в етері національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, резервні копії всіх реєстрів збережені, і жодна інформація не втрачена.
"Завтра вже буде проведена валідація резервних копій і прогнозується початок їх відновлення, згідно з узгодженим планом", - повідомив Кучерявенко.
Він додав, що зараз триває відновлення інфраструктури реєстрів, платформи вже підготовлені для роботи, а Міністерство працює 24/7.
Першочергово планується відновити:
Далі фахівці відновлять доступ до:
Нагадаємо, 19 грудня внаслідок російської кібератаки було пошкоджено всі основні реєстри Міністерства юстиції. Завдяки наявності резервних копій вдалося уникнути втрати даних.
Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, що злочинці здійснили кібератаку через фішинг.
Також можлива версія і з підкупом працівників Міністерства, які мали доступ до цих реєстрів. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.
У Мінсоцполітики також розповіли чи вплинула російська кібератака на держреєстри на соціальні виплати українцям.
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