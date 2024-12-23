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Як російська кібератака на держреєстри вплине на соціальні виплати українцям

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 12:56
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Як російська кібератака на держреєстри вплине на соціальні виплати українцям Фото: Російські хакери здійснили кібератаку на держреєстри України (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

19 грудня російські хакери здійснили масштабну кібератаку на державні реєстри України. Однак, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд України та органи соціального захисту працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства соціальної політики України.

Через масштабну російську кібератаку, деякі сервіси державних реєстрів України тимчасово недоступні. Роботи з їх відновлення досі тривають.

Водночас атака на реєстри Міністерства юстиції України не вплинула на проведення виплат для громадян. Частину виплат вже здійснили, іншу - нададуть згідно з графіком.

Незважаючи на кібератаку, січневу допомогу буде проведено вчасно. Виплати для внутрішньо переміщених осіб також будуть нараховані та виплачені відповідно до графіка.

Кібератака 19 грудня

Минулого тижня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на державні реєстри України була здійснена наймасштабніша зовнішня кібератака. Зокрема, росіяни провели атаку для порушення роботи критично важливої інфраструктури держави.

Першочергово через атаку постраждав застосунок "Резерв+". Користувачі скаржилися на проблеми з авторизацією та некоректну роботу сервісів. Пізніше Міністерство оборони заявило про технічний збій.

Пізніше вебпортал "Дія" повідомив про призупинку реєстрів. У результаті цього, перестали працювати сервіси, пов'язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, реєстрами актів цивільного стану, речових прав і обтяжень рухомого майна.

Раніше ми писали, що на повне відновлення державних реєстрів Мін'юсту після кібератаки знадобиться близько двох тижнів. Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко зазначив, що внаслідок кібератаки росіян, жодної інформації втрачено не було.

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