В Минюсте начали восстановление реестров после вражеской кибератаки, - Кучерявенко

Министерство юстиции Украины начало процесс восстановления поврежденных государственных реестров. Они пострадали от российской кибератаки, произошедшей 19 декабря.
Об этом заявил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.
По его словам, резервные копии всех реестров сохранены, и ни одна информация не потеряна.
"Завтра уже будет проведена валидация резервных копий и прогнозируется начало их восстановления, согласно согласованному плану", - сообщил Кучерявенко.
Он добавил, что сейчас продолжается восстановление инфраструктуры реестров, платформы уже подготовлены для работы, а Министерство работает 24/7.
Первоначально планируется восстановить:
Далее специалисты восстановят доступ к:
Напомним, 19 декабря в результате российской кибератаки были повреждены все основные реестры Министерства юстиции. Благодаря наличию резервных копий удалось избежать потери данных.
Председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко объяснил, что преступники совершили кибератаку через фишинг.
Также возможна версия и с подкупом работников Министерства, которые имели доступ к этим реестрам. Подробности - в материале РБК-Украина.
В Минсоцполитики также рассказали повлияла ли российская кибератака на госреестры на социальные выплаты украинцам.
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