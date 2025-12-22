Мільйони українців за кордоном: ЦВК вказала на складність підрахунку виборців

Кількість українських виборців, які можуть взяти участь у голосуванні, наразі складно точно визначити через мільйони громадян, що перебувають за кордоном або не мають виборчої адреси.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі національного телемарафону.