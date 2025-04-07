Мільйони доларів у металобрухт: дрони ЗСУ розбили "Бук-М3" на фронті (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 412-го окремого полку безпілотних систем "Nemesis".

ЗРК було знищено на території Луганської області.

"У Луганській області 412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем зафіксував роботу ворожого ЗРК "Бук-М3". Розвідка прослідкувала за маршрутом пересування цілі, чітко визначила її позицію і спільно з іншими підрозділами сил оборони України уразили ворожу ППО", - пише полк.

ЗРК "Бук-М3"

"Бук-М3" - це російська самохідна зенітна система середньої дальності. Він здатен вражати аеродинамічні цілі на відстані до 70–75 км та балістичні цілі з меншою дальністю. У порівнянні з попередніми модифікаціями, "Бук-М3" має покращені радіолокаційні засоби, нову ракету 9М317М і цифрову систему управління вогнем.

Основне призначення - протиповітряна оборона військ і об’єктів від засобів повітряного нападу в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.