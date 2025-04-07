Мільйони доларів у металобрухт: дрони ЗСУ розбили "Бук-М3" на фронті (відео)
Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бук-М3". Вартість установки становить близько 100 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 412-го окремого полку безпілотних систем "Nemesis".
ЗРК було знищено на території Луганської області.
"У Луганській області 412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем зафіксував роботу ворожого ЗРК "Бук-М3". Розвідка прослідкувала за маршрутом пересування цілі, чітко визначила її позицію і спільно з іншими підрозділами сил оборони України уразили ворожу ППО", - пише полк.
ЗРК "Бук-М3"
"Бук-М3" - це російська самохідна зенітна система середньої дальності. Він здатен вражати аеродинамічні цілі на відстані до 70–75 км та балістичні цілі з меншою дальністю. У порівнянні з попередніми модифікаціями, "Бук-М3" має покращені радіолокаційні засоби, нову ракету 9М317М і цифрову систему управління вогнем.
Основне призначення - протиповітряна оборона військ і об’єктів від засобів повітряного нападу в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 925 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу їх втрати склали:
- 1350 військових;
- 13 танків;
- 25 бойових броньованих машин;
- 31 артилерійська система.
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