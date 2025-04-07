ua en ru
Пн, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мільйони доларів у металобрухт: дрони ЗСУ розбили "Бук-М3" на фронті (відео)

Понеділок 07 квітня 2025 15:49
UA EN RU
Мільйони доларів у металобрухт: дрони ЗСУ розбили "Бук-М3" на фронті (відео) Ілюстративне фото: дрони ЗСУ розбили “Бук-М3” на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бук-М3". Вартість установки становить близько 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 412-го окремого полку безпілотних систем "Nemesis".

ЗРК було знищено на території Луганської області.

"У Луганській області 412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем зафіксував роботу ворожого ЗРК "Бук-М3". Розвідка прослідкувала за маршрутом пересування цілі, чітко визначила її позицію і спільно з іншими підрозділами сил оборони України уразили ворожу ППО", - пише полк.

ЗРК "Бук-М3"

"Бук-М3" - це російська самохідна зенітна система середньої дальності. Він здатен вражати аеродинамічні цілі на відстані до 70–75 км та балістичні цілі з меншою дальністю. У порівнянні з попередніми модифікаціями, "Бук-М3" має покращені радіолокаційні засоби, нову ракету 9М317М і цифрову систему управління вогнем.

Основне призначення - протиповітряна оборона військ і об’єктів від засобів повітряного нападу в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.

    Втрати Росії у війні

    Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 925 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу їх втрати склали:

    • 1350 військових;
    • 13 танків;
    • 25 бойових броньованих машин;
    • 31 артилерійська система.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Російська Федерація Луганськ Війна в Україні
    NEWS
    Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз
    Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз
    DAILY
    Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
    Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп