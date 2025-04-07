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Миллионы долларов в металлолом: дроны ВСУ разбили "Бук-М3" на фронте (видео)

Понедельник 07 апреля 2025 15:49
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Миллионы долларов в металлолом: дроны ВСУ разбили "Бук-М3" на фронте (видео) Иллюстративное фото: дроны ВСУ разбили "Бук-М3" на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3". Стоимость установки составляет около 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 412-го отдельного полка беспилотных систем "Nemesis".

ЗРК был уничтожен на территории Луганской области.

"В Луганской области 412-й полк Nemesis Сил беспилотных систем зафиксировал работу вражеского ЗРК "Бук-М3". Разведка проследила за маршрутом передвижения цели, четко определила ее позицию и совместно с другими подразделениями сил обороны Украины поразили вражескую ПВО", - пишет полк.

ЗРК "Бук-М3"

"Бук-М3" - это российская самоходная зенитная система средней дальности. Он способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 70-75 км и баллистические цели с меньшей дальностью. По сравнению с предыдущими модификациями, "Бук-М3" имеет улучшенные радиолокационные средства, новую ракету 9М317М и цифровую систему управления огнем.

Основное назначение - противовоздушная оборона войск и объектов от средств воздушного нападения в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 925 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки их потери составили:

  • 1350 военных;
  • 13 танков;
  • 25 боевых бронированных машин;
  • 31 артиллерийская система.

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