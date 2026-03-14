Мільйон на потреби ЗСУ - собі? Главі благодійної організації повідомили про підозру

У Хмельницькому глава благодійсної організації підозрюється у присвоєнні понад мільйона гривень на потреби ЗСУ. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Виконавчому директору однієї з благодійних організацій повідомлено про підозру за фактами шахрайства та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчиненими у значному розмірі та в умовах воєнного стану", - пишуть в ОГП.
За даними слідства, у червні 2024 року чоловік долучився до збору на придбання автомобілів для двох бригад Збройних Сил України. Він відкрив рахунок у банку, інформацію про збір було розповсюджено в інтернеті.
Підозрюваний зібрав понад 700 тис. гривень благодійних внесків і перерахував їх на власний рахунок та витратив на власні потреби.
Крім того, у серпні 2024 року він привласнив 400 тис грн, які двоє захисників віддали йому для придбання автівок.
Псевдо-благодійнику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
