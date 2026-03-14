Миллион на нужды ВСУ - себе? Главе благотворительной организации сообщили о подозрении

04:46 14.03.2026 Сб
2 мин
Благотворитель также присвоил 400 тмсяч гривен, которые двое защитников отдали ему для приобретения автомобилей
aimg Маловичко Юлия
Иллюстративное фото: мужчина в наручниках (Getty Images)

В Хмельницком глава благотворительной организации подозревается в присвоении более миллиона гривен на нужды ВСУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Исполнительному директору одной из благотворительных организаций сообщено о подозрении по фактам мошенничества и использования благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенными в значительном размере и в условиях военного положения", - пишут в ОГП.

По данным следствия, в июне 2024 года мужчина присоединился к сбору на приобретение автомобилей для двух бригад Вооруженных Сил Украины. Он открыл счет в банке, информация о сборе была распространена в интернете.

Подозреваемый собрал более 700 тыс. гривен благотворительных взносов и перечислил их на собственный счет и потратил на собственные нужды.

Кроме того, в августе 2024 года он присвоил 400 тыс грн, которые двое защитников отдали ему для приобретения автомобилей.

Псевдо-благотворителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно стало известно, что начальник продслужбы кормил гнилой пищей военных ВСУ. а на сэкономленные средства поехал отдыхать на Бали.

Еще сообщалось, как СБУ задержала чиновника Главного госпиталя ВСУ, который наладил схему уклонения от мобилизации для мужчин призывного возраста.

