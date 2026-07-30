Мільйон доларів за "захист": НАБУ викрило шахрая зі "зв'язками" у СБУ

Аферист пропонував громадянину за 1 мільйон доларів уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до Росії. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро України.
НАБУ та САП повідомили про підозру особі, яка вимагала гроші за "липову" допомогу. Він нібито міг позитивно вирішити питання щодо припинення екстрадиції людини до країни-агресорки.
За даними слідства, СБУ раніше провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Після цього шахрай, що буцімто мав зв’язки з вищим керівництвом СБУ, запропонував йому за 1 мільйон доларів уникнути відкриття справи та екстрадиції до РФ, зазначили в НАБУ.
Кошти мали передаватися чотирма траншами по 250 тисяч доларів.
Згодом підозрюваний отримав від потерпілого першу частину хабаря (50 тисяч доларів) та почав вимагати решту суми.
Потерпілому погрожували у випадку відмови передавати кошти для нібито підкупу посадовців СБУ:
Проте залишок суми так і не було сплачено через певні обставини.
Нагадаємо, що державного секретаря МЗС у 2020-2024 роках запідозрили у махінаціях з пожертвами Україні. НАБУ не називає імені, але в ці роки посаду обіймав Олександр Баньков.
Також РБК-Україна писало, що НАБУ та САП оголосили підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії. Усім фігурантам інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.