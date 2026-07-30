Миллион долларов за "защиту": НАБУ разоблачило мошенника со "связями" в СБУ

Аферист предлагал гражданину за 1 миллион долларов избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро.
НАБУ и САП сообщили о подозрении лицу, требовавшему деньги за "липовую" помощь. Он якобы мог положительно решить вопрос о прекращении экстрадиции человека в страну-агрессор.
По данным следствия, СБУ ранее провела обыск в доме гражданина, который имел вид на временное проживание в Украине.
После этого мошенник, якобы имевший связи с высшим руководством СБУ, предложил ему за 1 миллион долларов избежать открытия дела и экстрадиции в РФ, отметили в НАБУ.
Средства должны были передаваться четырьмя траншами по 250 тысяч долларов.
Впоследствии подозреваемый получил от потерпевшего первую часть взятки (50 тысяч долларов) и потребовал оставшуюся сумму.
Пострадавшему угрожали в случае отказа передавать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ:
Однако остаток суммы так и не был уплачен из-за определенных обстоятельств.
Напомним, что государственный секретарь МИД в 2020-2024 годах заподозрен в махинациях с пожертвованиями Украине. НАБУ не называет имени, но в эти годы занимал должность Александр Баньков.
Также РБК-Украина писало, что НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии. Всем фигурантам инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.