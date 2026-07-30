Миллион долларов за "защиту": НАБУ разоблачило мошенника со "связями" в СБУ

Правоохранители разоблачили мошенника со "связями" в СБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении лицу, требовавшему деньги за "липовую" помощь. Он якобы мог положительно решить вопрос о прекращении экстрадиции человека в страну-агрессор.

По данным следствия, СБУ ранее провела обыск в доме гражданина, который имел вид на временное проживание в Украине.

После этого мошенник, якобы имевший связи с высшим руководством СБУ, предложил ему за 1 миллион долларов избежать открытия дела и экстрадиции в РФ, отметили в НАБУ.

Детали дела

Средства должны были передаваться четырьмя траншами по 250 тысяч долларов.

Впоследствии подозреваемый получил от потерпевшего первую часть взятки (50 тысяч долларов) и потребовал оставшуюся сумму.

Пострадавшему угрожали в случае отказа передавать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ:

физическим насилием,

убийством,

ограничением его законных прав

Однако остаток суммы так и не был уплачен из-за определенных обстоятельств.

Напомним, что государственный секретарь МИД в 2020-2024 годах заподозрен в махинациях с пожертвованиями Украине. НАБУ не называет имени, но в эти годы занимал должность Александр Баньков.