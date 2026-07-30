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Миллион долларов за "защиту": НАБУ разоблачило мошенника со "связями" в СБУ

21:15 30.07.2026 Чт
2 мин
Подозреваемый хвастался "крышей" от топ-служащих Службы безопасности
aimg Елена Бджола
Фото: задержание подозреваемого детективами НАБУ (nabu.gov.ua)

Аферист предлагал гражданину за 1 миллион долларов избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро.

Правоохранители разоблачили мошенника со "связями" в СБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении лицу, требовавшему деньги за "липовую" помощь. Он якобы мог положительно решить вопрос о прекращении экстрадиции человека в страну-агрессор.

По данным следствия, СБУ ранее провела обыск в доме гражданина, который имел вид на временное проживание в Украине.

После этого мошенник, якобы имевший связи с высшим руководством СБУ, предложил ему за 1 миллион долларов избежать открытия дела и экстрадиции в РФ, отметили в НАБУ.

Детали дела

Средства должны были передаваться четырьмя траншами по 250 тысяч долларов.

Впоследствии подозреваемый получил от потерпевшего первую часть взятки (50 тысяч долларов) и потребовал оставшуюся сумму.

Пострадавшему угрожали в случае отказа передавать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ:

  • физическим насилием,
  • убийством,
  • ограничением его законных прав

Однако остаток суммы так и не был уплачен из-за определенных обстоятельств.

Напомним, что государственный секретарь МИД в 2020-2024 годах заподозрен в махинациях с пожертвованиями Украине. НАБУ не называет имени, но в эти годы занимал должность Александр Баньков.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии. Всем фигурантам инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

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