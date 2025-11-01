Мільйон у доларах і євро: у Дніпрі екочиновницю затримали за незаконне збагачення

У межах кримінального провадження щодо можливих корупційних дій працівників інспекції правоохоронці провели низку обшуків. Під час одного з них - за місцем проживання підозрюваної - виявили та вилучили незадекларовану готівку: 880 тисяч доларів та понад 200 тисяч євро.

Посадовицю затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.