Миллион в долларах и евро: в Днепре экочиновницу задержали за незаконное обогащение

Работники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили руководительницу одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа на незаконном обогащении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
В рамках уголовного производства относительно возможных коррупционных действий работников инспекции правоохранители провели ряд обысков. Во время одного из них - по месту жительства подозреваемой - обнаружили и изъяли незадекларированную наличность: 880 тысяч долларов и более 200 тысяч евро.
Чиновница задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.
Также правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали.
Кроме этого правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это также произошло в Одесской области.
