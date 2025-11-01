Миллион в долларах и евро: в Днепре экочиновницу задержали за незаконное обогащение

В рамках уголовного производства относительно возможных коррупционных действий работников инспекции правоохранители провели ряд обысков. Во время одного из них - по месту жительства подозреваемой - обнаружили и изъяли незадекларированную наличность: 880 тысяч долларов и более 200 тысяч евро.

Чиновница задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.