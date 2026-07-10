Мільярди за реформи: Світовий банк перерахував Україні масштабну фінансову допомогу

До держбюджету України надійшло 3,35 млрд доларів від Світового банку. Кошти спрямують на підтримку фінансової стабільності та пріоритетні видатки.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.
За словами Свириденко, фінансову допомогу надали у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору.
Кошти підуть на фінансування ключових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану, а також на забезпечення макроекономічної стабільності.
Частину цього фінансування вдалося залучити завдяки гарантіям від урядів Великої Британії та Японії.
"Ці кошти є результатом масштабної роботи уряду та парламенту над реформами. Вони допоможуть не лише підтримати стабільність бюджету, а й закласти фундамент для відновлення приватного сектору та створення нових робочих місць для українців", - зазначила Свириденко.
Цей транш став можливим після того, як Україна виконала цілу низку важливих вимог. Для цього Кабінет міністрів та Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних актів.
Зміни охопили такі стратегічні сфери:
Наступний етап цієї програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця 2026 року після виконання подальших умов.
Виділення цих коштів стало результатом важливих фінансових угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026).
Нагадаємо, 25 червня Україна та Світовий банк підписали фінансову угоду на 3,39 мільярда доларів. Ці кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності держави та фінансування дефіциту держбюджету, а для отримання цього фінансування Київ зобов'язався виконати низку структурних умов.
Раніше, 23 червня, Світовий банк схвалив нову масштабну програму підтримки України на аналогічну суму - 3,39 мільярда доларів. Цей проєкт спрямований на відновлення вітчизняної економіки, залучення приватних інвестицій, підтримку українського бізнесу, створення нових робочих місць та продовження важливих реформ.
Крім того, 10 червня стало відомо, що новий транш від Світового банку спрямують на базові потреби українців. Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро фінансування через проєкт PEACE in Ukraine, які влада виділила на забезпечення ключових соціальних видатків, зокрема на виплату пенсій.