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Мільярди на ракети Patriot і не тільки: Міноборони розкрило деталі програми PURL за рік

11:22 23.07.2026 Чт
2 хв
Які країни найбільше допомагають Україні за програмою PURL?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Міноборони розкрило деталі програми PURL за рік (Getty Images)

Програма PURL стала одним із ключових механізмів забезпечення критичних потреб України в озброєнні. За рік до ініціативи приєдналися 29 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що загальний обсяг внесків сягнув 6,7 млрд доларів. Це дозволило профінансувати понад десять пакетів озброєння для Сил оборони України.

Один із найважливіших результатів PURL – забезпечення України перехоплювачами для систем Patriot. Саме вони критично потрібні для захисту міст, цивільного населення та критичної інфраструктури від російських балістичних атак.

Сьогодні близько 95% перехоплювачів для Patriot, таких як PAC-3, Україна отримує саме через механізм PURL.

Що відомо про PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, яка дозволяє країнам-членам і партнерам Альянсу фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Механізм, який стартував у липні 2025 року, працює на основі пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США і НАТО. Йдеться про озброєння, яке критично потрібне фронту і яке не завжди можна швидко замінити європейськими аналогами.

За 2025-2026 роки найбільші внески в межах PURL зробили:

  • Норвегія – 1,36 млрд доларів;
  • Нідерланди – 1,163 млрд доларів;
  • Німеччина – 900 млн доларів;
  • Канада – 834 млн доларів;
  • Швеція – 546 млн доларів.

Як працює механізм PURL

Україна визначає критичні потреби Сил оборони – зокрема системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти.

Далі Україна, США та НАТО погоджують пакети американського озброєння вартістю в приблизно $500 млн кожен.

Після цього країни-члени та партнери НАТО роблять фінансові внески у спільний пакет. США використовують ці кошти для постачання Україні необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів.

PURL дозволяє швидше закривати критичні потреби фронту. Так, механізм дозволяє максимально цільово використовувати ресурси партнерів – саме на те, що потрібно Україні зараз.

Нагадаємо, у травні влада Японії вперше заявила, що виділила гроші на механізм НАТО PURL для підтримки України. Токіо спрямувало майже 14,7 млн доларів на закупівлю нелетального обладнання.

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