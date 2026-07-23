Мільярди на ракети Patriot і не тільки: Міноборони розкрило деталі програми PURL за рік

Зазначається, що загальний обсяг внесків сягнув 6,7 млрд доларів. Це дозволило профінансувати понад десять пакетів озброєння для Сил оборони України.

Один із найважливіших результатів PURL – забезпечення України перехоплювачами для систем Patriot. Саме вони критично потрібні для захисту міст, цивільного населення та критичної інфраструктури від російських балістичних атак.

Сьогодні близько 95% перехоплювачів для Patriot, таких як PAC-3, Україна отримує саме через механізм PURL.

Що відомо про PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, яка дозволяє країнам-членам і партнерам Альянсу фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Механізм, який стартував у липні 2025 року, працює на основі пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США і НАТО. Йдеться про озброєння, яке критично потрібне фронту і яке не завжди можна швидко замінити європейськими аналогами.

За 2025-2026 роки найбільші внески в межах PURL зробили:

Норвегія – 1,36 млрд доларів;

Нідерланди – 1,163 млрд доларів;

Німеччина – 900 млн доларів;

Канада – 834 млн доларів;

Швеція – 546 млн доларів.

Як працює механізм PURL

Україна визначає критичні потреби Сил оборони – зокрема системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти.

Далі Україна, США та НАТО погоджують пакети американського озброєння вартістю в приблизно $500 млн кожен.

Після цього країни-члени та партнери НАТО роблять фінансові внески у спільний пакет. США використовують ці кошти для постачання Україні необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів.

PURL дозволяє швидше закривати критичні потреби фронту. Так, механізм дозволяє максимально цільово використовувати ресурси партнерів – саме на те, що потрібно Україні зараз.