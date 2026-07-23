Миллиарды на ракеты Patriot и не только: Минобороны раскрыло детали программы PURL за год

Отмечается, что общий объем взносов составил 6,7 млрд долларов. Это позволило профинансировать более десяти пакетов вооружения для сил обороны Украины.

Один из важнейших результатов PURL – обеспечение перехватчиками для систем Patriot. Именно они критически необходимы для защиты городов, гражданского населения и критической инфраструктуры от российских баллистических атак.

Сегодня около 95% перехватчиков для Patriot, таких как PAC-3 Украина получает именно через механизм PURL.

Что известно о PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, которая позволяет странам-членам и партнерам Альянса финансировать поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

Механизм, стартовавший в июле 2025 года, работает на основе приоритетного списка потребностей, определенного Украиной и согласованного с США и НАТО. Речь идет о вооружении, которое критически нужно фронту и не всегда можно быстро заменить европейскими аналогами.

За 2025-2026 годы наибольшие взносы в рамках PURL внесли:

Норвегия – 1,36 млрд долларов;

Нидерланды – 1,163 млрд долларов;

Германия – 900 млн долларов;

Канада – 834 млн долларов;

Швеция – 546 млн долларов.

Как работает механизм PURL

Украина определяет критические потребности Сил обороны – в частности, системы противовоздушной обороны, ракеты-перехватчики, артиллерийские боеприпасы и другие стратегические компоненты.

Далее Украина, США и НАТО согласовывают пакеты американского вооружения стоимостью примерно в $500 млн каждый.

После этого страны-члены и партнеры НАТО вносят вклад в общий пакет. США используют эти средства для поставки Украине необходимого вооружения, оборудования и боеприпасов.

PURL позволяет быстрее закрывать критические потребности фронта. Да, механизм позволяет максимально целево использовать ресурсы партнеров – именно на то, что нужно Украине сейчас.