Мільярди на ракети Patriot і не тільки: Міноборони розкрило деталі програми PURL за рік
Програма PURL стала одним із ключових механізмів забезпечення критичних потреб України в озброєнні. За рік до ініціативи приєдналися 29 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що загальний обсяг внесків сягнув 6,7 млрд доларів. Це дозволило профінансувати понад десять пакетів озброєння для Сил оборони України.
Один із найважливіших результатів PURL – забезпечення України перехоплювачами для систем Patriot. Саме вони критично потрібні для захисту міст, цивільного населення та критичної інфраструктури від російських балістичних атак.
Сьогодні близько 95% перехоплювачів для Patriot, таких як PAC-3, Україна отримує саме через механізм PURL.
Що відомо про PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, яка дозволяє країнам-членам і партнерам Альянсу фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.
Механізм, який стартував у липні 2025 року, працює на основі пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США і НАТО. Йдеться про озброєння, яке критично потрібне фронту і яке не завжди можна швидко замінити європейськими аналогами.
За 2025-2026 роки найбільші внески в межах PURL зробили:
- Норвегія – 1,36 млрд доларів;
- Нідерланди – 1,163 млрд доларів;
- Німеччина – 900 млн доларів;
- Канада – 834 млн доларів;
- Швеція – 546 млн доларів.
Як працює механізм PURL
Україна визначає критичні потреби Сил оборони – зокрема системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти.
Далі Україна, США та НАТО погоджують пакети американського озброєння вартістю в приблизно $500 млн кожен.
Після цього країни-члени та партнери НАТО роблять фінансові внески у спільний пакет. США використовують ці кошти для постачання Україні необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів.
PURL дозволяє швидше закривати критичні потреби фронту. Так, механізм дозволяє максимально цільово використовувати ресурси партнерів – саме на те, що потрібно Україні зараз.
Нагадаємо, у травні влада Японії вперше заявила, що виділила гроші на механізм НАТО PURL для підтримки України. Токіо спрямувало майже 14,7 млн доларів на закупівлю нелетального обладнання.