Миллиарды на ракеты Patriot и не только: Минобороны раскрыло детали программы PURL за год
Программа PURL стала одним из ключевых устройств обеспечения критических потребностей Украины в вооружении. За год к инициативе присоединились 29 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что общий объем взносов составил 6,7 млрд долларов. Это позволило профинансировать более десяти пакетов вооружения для сил обороны Украины.
Один из важнейших результатов PURL – обеспечение перехватчиками для систем Patriot. Именно они критически необходимы для защиты городов, гражданского населения и критической инфраструктуры от российских баллистических атак.
Сегодня около 95% перехватчиков для Patriot, таких как PAC-3 Украина получает именно через механизм PURL.
Что известно о PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, которая позволяет странам-членам и партнерам Альянса финансировать поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.
Механизм, стартовавший в июле 2025 года, работает на основе приоритетного списка потребностей, определенного Украиной и согласованного с США и НАТО. Речь идет о вооружении, которое критически нужно фронту и не всегда можно быстро заменить европейскими аналогами.
За 2025-2026 годы наибольшие взносы в рамках PURL внесли:
- Норвегия – 1,36 млрд долларов;
- Нидерланды – 1,163 млрд долларов;
- Германия – 900 млн долларов;
- Канада – 834 млн долларов;
- Швеция – 546 млн долларов.
Как работает механизм PURL
Украина определяет критические потребности Сил обороны – в частности, системы противовоздушной обороны, ракеты-перехватчики, артиллерийские боеприпасы и другие стратегические компоненты.
Далее Украина, США и НАТО согласовывают пакеты американского вооружения стоимостью примерно в $500 млн каждый.
После этого страны-члены и партнеры НАТО вносят вклад в общий пакет. США используют эти средства для поставки Украине необходимого вооружения, оборудования и боеприпасов.
PURL позволяет быстрее закрывать критические потребности фронта. Да, механизм позволяет максимально целево использовать ресурсы партнеров – именно на то, что нужно Украине сейчас.
Напомним, в мае власти Японии впервые заявили, что выделили деньги на механизм НАТО PURL для поддержки Украины . Токио направило почти 14,7 млн долларов на закупку нелетального оборудования.