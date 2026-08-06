Мільярди з квадратних метрів: чому податок на нерухомість не працює та як його змінять

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Низька ефективність: За 6 місяців 2026 року податок на нерухомість дав бюджетам лише 6,1 млрд грн (2,2% від усіх надходжень).

За 6 місяців 2026 року податок на нерухомість дав бюджетам лише 6,1 млрд грн (2,2% від усіх надходжень). Несправедлива модель: Власники елітної нерухомості та звичайних хат у селах платять однаково, оскільки ставка прив'язана лише до квадратних метрів, а не до вартості.

Власники елітної нерухомості та звичайних хат у селах платять однаково, оскільки ставка прив'язана лише до квадратних метрів, а не до вартості. Зрив графіку реформи: Перехід на оподаткування за оціночною вартістю мав стартувати з ухвалення механізму оцінки у 2024–2025 роках, проте постанову так і не ухвалили.

Несправедливість моделі

Наразі українці, які володіють житлом понад пільгову норму, зобов’язані сплачувати податок на нерухомість у розмірі не більше 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв. м площі.

Пільговою нормою вважаються квартири до 60 кв. м, приватні будинки до 120 кв. м та комбінація квартири й будинку загальною площею до 180 кв. м. Все, що перевищує ці ліміти, підлягає оподаткуванню за кожен "зайвий" метр.

Як вказує голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі РБК-Україна, надходження від податку на нерухомість, за першу половину 2026 р складають близько 6,1 млрд грн. Тобто лише 2,2% від всіх надходжень до місцевого бюджету.

На його думку, однією з причин такої ситуації можу бути те, що власники об’єктів однакової площі сплачують однакову суму податку незалежно від того чи це дорогий об’єкт в центрі міста, чи нерухомість на околицях або в сільській місцевості.

"Такий підхід не враховує реальної вартості майна, створює нерівні умови для платників і суперечить принципу справедливого оподаткування", – зазначає Гетманцев.

Майбутнє податку

Для реформування чинної моделі у Національній стратегії доходів до 2030 року передбачено перехід до оподаткування нерухомого майна на основі його оціночної вартості, вказує Гетманцев.

Для реалізації цієї реформи держоргани мають пройти кілька етапів: протягом 2024–2025 років Фонд держмайна мав розробити механізм оцінки нерухомості, у 2026–2027 роках – провести безпосередню оцінку об’єктів у ДРРП, а до кінця 2027 року разом із Мін'юстом наповнити відповідну інформаційну базу.

Підсумковим етапом у 2027–2028 роках має стати спільна розробка Мінфіном, ДПС, Фондом держмайна та Мін’юстом нової моделі оподаткування житла.

Проте перший етап уже прострочено. Як зазначає депутат, хоча Фонд держмайна створив робочу групу й розробив проєкт постанови КМУ щодо порядку оцінки майна для цілей оподаткування, у 2025 році нормативно-правовий акт про визначення механізму оцінки так і не було ухвалено.