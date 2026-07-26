Що таке податкова декларація і кому в Україні її обов'язково треба подавати

У податковій пояснили, що декларація про доходи і кому в Україні її треба подавати. Обов'язок стосується не всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби України.

Головне про податкову декларацію

Простими словами, податкова декларація це документ, у якому людина сама звітує державі про доходи за минулий рік. Хто зобов'язаний подавати. У 2026 році декларацію за доходи 2025 року обов'язково подають вісім категорій: контролери контрольованих іноземних компаній (КІК) - разом з окремим додатком КІК.

ті, хто виїжджає за кордон на постійне проживання - подати треба не пізніше ніж за 60 днів до виїзду;

іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України;

ФОПи на загальній системі (не на єдиному податку);

ті, хто отримав інвестиційний прибуток або інші неоподатковані доходи;

нотаріуси, приватні виконавці, адвокати, судові експерти, аудитори, оцінщики, інженери, архітектори - усі, хто веде незалежну професійну діяльність;

ті, хто заробляв за кордоном - зарплата, фриланс, дивіденди, пенсія, спадщина, подарунки, виграші (крім матеріальної допомоги біженцям і членам сім'ї у зв'язку з війною);

ті, хто отримував доходи від фізичних осіб - оренда квартири фізособі, подарунки чи спадщина від людей, які не є близькими родичами, майно за рішенням суду;

Що таке податкова декларація

Це документ, у якому людина сама звітує державі про свої доходи за минулий рік. Такі, з яких податки ще не сплачено. На основі цього ДПС нараховує суму, яку треба доплатити до бюджету.

Формально це визначено в Податковому кодексі (пункт 46.1 статті 46), а саму форму документа затвердило Міністерство фінансів у 2015 році.

Декларація стосується всіх, хто отримує доходи в Україні або за кордоном - як українців-резидентів, так і іноземців з доходами в Україні.

Кому обов'язково треба подати декларацію

За роз'ясненням ДПС, у 2026 році (за доходи 2025 року) декларацію повинні подати вісім категорій українців.

1. Ті, хто отримував доходи від інших фізичних осіб

Це коли податок з доходу ніхто за вас не сплачував. Наприклад:

ви здаєте квартиру фізичній особі;

отримали подарунок або спадщину від людини, яка вам не є близьким родичем, і не сплатили податок у нотаріуса;

майно перейшло до вас за рішенням суду.

2. Ті, хто заробляв за кордоном

Йдеться про зарплату, фриланс, дивіденди, пенсію, спадщину, подарунки, виграші, призи або інші доходи з-за кордону.

Втім, є винятки. Не потрібно декларувати кошти, якщо українець (з тимчасовим захистом за кордоном) отримав:

матеріальну допомогу від іноземних держав, фондів або благодійних організацій у зв'язку з війною;

допомогу для членів сім'ї першого ступеня споріднення, які постраждали від російської агресії.

Крім того, Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з багатьма країнами - тож частина доходів може автоматично виключатися.

3. Ті, хто веде незалежну професійну діяльність

Це нотаріуси, приватні виконавці, адвокати, арбітражні керуючі, судові експерти, аудитори, оцінщики, інженери, архітектори.

4. Ті, хто отримав інші неоподатковані доходи

Наприклад, інвестиційний прибуток або доходи, з яких не був утриманий податок і які не звільнені від оподаткування.

5. ФОПи на загальній системі

Йдеться про фізосіб-підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування (не на єдиному податку) і отримують доходи від підприємницької діяльності.

6. Іноземці, які стали податковими резидентами України

Якщо за підсумками 2025 року іноземець набув статусу податкового резидента України, він подає декларацію і включає до неї як українські, так і закордонні доходи.

7. Ті, хто виїжджає за кордон на постійне проживання

Тут дедлайн окремий: декларацію треба подати не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

8. Контролери іноземних компаній

Українці-резиденти, які є контролерами так званої контрольованої іноземної компанії (КІК), подають декларацію разом з окремим додатком КІК.

Хто може подати декларацію добровільно

Це варіант для тих, хто хоче отримати податкову знижку - тобто повернути частину раніше сплаченого податку з доходів (ПДФО). Гроші повертаються за конкретні витрати минулого року.

Найпоширеніші з них:

оплата за навчання у закладах освіти України;

відсотки за іпотечним кредитом;

страхові платежі;

благодійні внески неприбутковим підприємствам.

Щоб отримати таке повернення, декларацію треба подати самому - автоматично гроші не повертаються.