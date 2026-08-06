Миллиарды с квадратных метров: почему налог на недвижимость не работает и как его изменят

За 6 месяцев 2026 года налог на недвижимость принес в местные бюджеты Украины около 2,2% всех поступлений. Действующая система по площади создает неравные условия, а новая реформа по стоимости имущества до сих пор не заработала.
Почему запланированная реформа уже просрочена и что ждет собственников жилья – в материале РБК-Украина.
Главное:
В настоящее время украинцы, владеющие жильем сверх льготной нормы, обязаны платить налог на недвижимость в размере не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 кв. м площади.
Льготной нормой считаются квартиры до 60 кв. м, частные дома до 120 кв. м и комбинация квартиры и дома общей площадью до 180 кв. м. Все, что превышает эти лимиты, подлежит налогообложению за каждый "лишний" метр.
Как указывает председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии РБК-Украина, поступления от налога на недвижимость, за первую половину 2026 г. составляют около 6,1 млрд грн. То есть всего 2,2% от всех поступлений в местный бюджет.
По его мнению, одной из причин такой ситуации могу быть то, что владельцы объектов одинаковой площади платят одинаковую сумму налога независимо от того дорогостоящий ли объект в центре города или недвижимость в окрестностях или в сельской местности.
"Такой подход не учитывает реальную стоимость имущества, создает неравные условия для плательщиков и противоречит принципу справедливого налогообложения", – отмечает Гетманцев.
Для реформирования действующей модели в Национальной стратегии доходов к 2030 году предусмотрен переход к налогообложению недвижимого имущества на основе его оценочной стоимости, указывает Гетманцев.
Для реализации этой реформы госорганы должны пройти несколько этапов: в течение 2024–2025 годов Фонд госимущества должен был разработать механизм оценки недвижимости, в 2026–2027 годах – провести непосредственную оценку объектов в ДРРП, а до конца 2027 года вместе с Минюстом наполнить соответствующую информационную.
Итоговым этапом в 2027-2028 годах должна стать совместная разработка Минфином, ГНС, Фондом госимущества и Минюстом новой модели налогообложения жилья.
Однако первый этап уже просрочен. Как отмечает депутат, хотя Фонд госимущества создал рабочую группу и разработал проект постановления КМУ о порядке оценки имущества для целей налогообложения, в 2025 году нормативно правовой акт об определении механизма оценки так и не был принят.