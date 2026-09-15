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Мільярди доларів для України: Зеленський закликав нардепів ухвалити сім законів

22:54 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Мільярди доларів для України: Зеленський закликав нардепів ухвалити сім законів Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Рада цього тижня має розглянути сім важливих законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від партнерів та покриття дефіциту держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, у порядку денному парламенту на цей тиждень заплановано сім законопроєктів, більшість із яких розглядатимуть у першому читанні.

Президент наголосив, що ці документи є важливими для країни, оскільки потрібні для фінансування дефіциту державного бюджету.

"Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. І я прошу всіх у нашій державі бути однаково результативними заради України", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що ухвалення цих ініціатив - це питання державного значення, яке стосується кожного громадянина, а не окремих політичних сил чи осіб.

Зеленський також визнав, що деякі із запланованих кроків можуть бути складними чи непопулярними, проте вони необхідні для виживання країни.

"Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія", - підкреслив президент.

Нагадаємо, голова Комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що один день війни обходиться держбюджету України у 190 млн доларів. Ця сума не включає озброєння, яке Києву надають міжнародні партнери.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що найближчим часом в Україні можуть виникнути затримки із соцвиплатами. Це може статися у разі, якщо Рада не ухвалить законопроєкти, необхідні для залучення фінансування від МВФ та Європи.

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