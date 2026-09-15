Миллиарды долларов для Украины: Зеленский призвал нардепов принять семь законов

Рада на этой неделе должна рассмотреть семь важных законопроектов, необходимых для привлечения финансовой помощи от партнеров и покрытия дефицита госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, в повестке дня парламента на текущую неделю запланированы семь законопроектов, большинство из которых будут рассматриваться в первом чтении.

Президент подчеркнул, что эти документы важны для страны, поскольку нужны для финансирования дефицита государственного бюджета.

"Дефицит нужно закрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести именно положительные голосования. И я прошу всех в нашем государстве быть одинаково результативными ради Украины", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что принятие этих инициатив - это вопрос государственного значения, касающийся каждого гражданина, а не отдельных политических сил или лиц.

Зеленский также признал, что некоторые из запланированных шагов могут быть сложными или непопулярными, однако они необходимы для выживания страны.

"Некоторые вещи могут быть сложными, могут быть неприятными и непопулярными. Но сейчас без этих вещей невозможно обеспечить полную потребность нашей обороны, устойчивости Украины. Украина - это больше, чем любая партия, интерес или пиарная стратегия", - подчеркнул президент.