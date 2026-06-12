ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Миллиарды долларов за спокойствие: Reuters узнало о решении ОАЭ откупиться от Ирана

23:01 12.06.2026 Пт
3 мин
О какой сумме идет речь в соглашении?
aimg Валерий Ульяненко
Миллиарды долларов за спокойствие: Reuters узнало о решении ОАЭ откупиться от Ирана Фото: ОАЭ (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Объединенные Арабские Эмираты разблокируют миллиарды долларов для Ирана в рамках усилий по снижению напряжения в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эта информация совпадает с заключительным этапом более широких переговоров между Тегераном и Вашингтоном о прекращении войны. По словам дипломатов, этот шаг может включать разблокирование десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках в соответствии с санкциями США.

Источники агентства сообщили, что ОАЭ согласились выделить в общей сложности 10 миллиардов долларов, из которых более 3 миллиардов долларов уже было предоставлено.

Два других источника, знакомых с условиями соглашения, оценили общую сумму в 20 миллиардов долларов, добавив, что этот шаг был согласован в обмен на прекращение иранских атак на ОАЭ.

ОАЭ пытаются снизить напряжение

Reuters не смогло установить, принадлежат ли средства, предназначенные для переводов, ОАЭ, поступают ли они из заблокированных иранских счетов в банковской системе Эмиратов, или из других источников. Представитель ОАЭ пояснил, что страна пытается снизить напряженность и способствовать миру.

"Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности. ОАЭ поддерживают усилия, в том числе предпринимаемые США, по защите народов региона от последствий конфликта", - сказал он.

Читайте также: Иран "записал" воды ОАЭ к своим: в Абу-Даби назвали это мечтами

Один из источников заявил, что этот шаг имеет целью помочь решить конфликт между США и Ираном, не допуская пересечения одной из сторон "красной линии".

В частности, Иран может заявить, что добился компенсации за военные убытки, Вашингтон может настаивать на том, что ничего не платил, а Абу-Даби получает собственную безопасность, при этом представляя этот шаг как инвестицию в восстановление регионального доверия.

Прекращение атак в обмен на деньги

Другой источник сообщил, что в обмен на выплаты Иран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ. Также будет налажено восстановление двусторонних связей, в частности обмен разведывательной информацией и экономическое сотрудничество.

Источник добавил, что Иран обратился по меньшей мере к двум другим арабским странам с предложением заключить аналогичное соглашение.

Отмечается, что размораживание активов "непосредственно связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив", что является ключевым вопросом на переговорах, направленных на прекращение конфликта.

Напомним, 11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном могут заключить уже в ближайшее время. По его словам, подписание договоренностей возможно уже в эти выходные - 13-14 июня.

В то же время сегодня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что текст потенциального мирного соглашения уже согласован.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Иран Ормузский пролив
Новости
Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время
Новое соглашение с МВФ: что будет с тарифами для населения в ближайшее время
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой