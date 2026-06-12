Миллиарды долларов за спокойствие: Reuters узнало о решении ОАЭ откупиться от Ирана
Объединенные Арабские Эмираты разблокируют миллиарды долларов для Ирана в рамках усилий по снижению напряжения в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эта информация совпадает с заключительным этапом более широких переговоров между Тегераном и Вашингтоном о прекращении войны. По словам дипломатов, этот шаг может включать разблокирование десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках в соответствии с санкциями США.
Источники агентства сообщили, что ОАЭ согласились выделить в общей сложности 10 миллиардов долларов, из которых более 3 миллиардов долларов уже было предоставлено.
Два других источника, знакомых с условиями соглашения, оценили общую сумму в 20 миллиардов долларов, добавив, что этот шаг был согласован в обмен на прекращение иранских атак на ОАЭ.
ОАЭ пытаются снизить напряжение
Reuters не смогло установить, принадлежат ли средства, предназначенные для переводов, ОАЭ, поступают ли они из заблокированных иранских счетов в банковской системе Эмиратов, или из других источников. Представитель ОАЭ пояснил, что страна пытается снизить напряженность и способствовать миру.
"Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности. ОАЭ поддерживают усилия, в том числе предпринимаемые США, по защите народов региона от последствий конфликта", - сказал он.
Один из источников заявил, что этот шаг имеет целью помочь решить конфликт между США и Ираном, не допуская пересечения одной из сторон "красной линии".
В частности, Иран может заявить, что добился компенсации за военные убытки, Вашингтон может настаивать на том, что ничего не платил, а Абу-Даби получает собственную безопасность, при этом представляя этот шаг как инвестицию в восстановление регионального доверия.
Прекращение атак в обмен на деньги
Другой источник сообщил, что в обмен на выплаты Иран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ. Также будет налажено восстановление двусторонних связей, в частности обмен разведывательной информацией и экономическое сотрудничество.
Источник добавил, что Иран обратился по меньшей мере к двум другим арабским странам с предложением заключить аналогичное соглашение.
Отмечается, что размораживание активов "непосредственно связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив", что является ключевым вопросом на переговорах, направленных на прекращение конфликта.
Напомним, 11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном могут заключить уже в ближайшее время. По его словам, подписание договоренностей возможно уже в эти выходные - 13-14 июня.
В то же время сегодня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что текст потенциального мирного соглашения уже согласован.