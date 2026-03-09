Мільярди щороку: Сибіга назвав регіон, який може стати золотою жилою для України

Поглиблення відносин із країнами Латинської Америки та Карибського басейну - це не декларація намірів, а чіткий економічний розрахунок для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своїй колонці для РБК-Україна .

За його словами, навіть помірне розширення двосторонньої торгівлі та інвестиційної взаємодії потенційно здатне додати до українського товарообігу мільярди доларів щороку.

"Йдеться про конкретні галузі: аграрний сектор та продовольчу безпеку; цифровізацію та державні електронні сервіси; інфраструктурні рішення; машинобудування та енергетику; оборонні технології у широкому, не конфронтаційному сенсі, а як сила стримування та захисту життя", - зазначив міністр.

Сибіга розповів, що Латинська Америка активно інвестує у цифрову трансформацію. Водночас він нагадав, що Україна за останні роки створила "одну з найдинамічніших цифрових екосистем" державних сервісів у світі.

"Наш досвід цифровізації - це не теоретична модель, а практичний інструмент, який уже працює в умовах війни. Для багатьох держав регіону цей досвід є прикладним і затребуваним", - підкреслив він.

Протидія сучасним формам агресії

Він додав, що безпековий вимір співпраці не обмежується військовою тематикою. Зокрема, регіон стикається з транснаціональною злочинністю, гібридними та кіберзагрозами, нелегальною торгівлею, а також посиленням впливу зовнішніх акторів.

"Натомість Україна за останні роки накопичила унікальний досвід протидії сучасним формам агресії - від кіберзагроз до використання безпілотних технологій та систем ситуаційної обізнаності. Цей досвід є технологічним і практичним", - наголосив глава МЗС.

Сибіга зауважив, що Україна не нав’язує моделі, але готова ділитися знаннями та рішеннями, які довели свою ефективність.

"У цьому полягає головний принцип: взаємовигідність. Ми приходимо не просити підтримки, а пропонувати компетенції та взаємовигідну співпрацю", - зазначив він.