Україна хоче відкрити нові посольства у країнах Латинської Америки: список

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сьогодні Сибіга взяв участь у Діалозі високого рівня між Радою Міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку.

На заході також були присутні представники низки держав Латинської Америки та Карибського басейну, зокрема:

Колумбії,

Гватемали,

Гондурасу,

Гаїті,

Панами,

Домініканської Республіки,

Суринаму,

Сент Кіттс і Невісу,

Куби,

Чилі,

Бразилії,

Іспанії,

Туреччини,

ОАЕ.

"Україна не є перешкодою для миру. Ця війна триває лише тому, що Росія відмовляється її припиняти. І тут нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити мирні зусилля. Ваш голос має значення. Ми потребуємо вашої солідарності. Це про принципи", - заявив Сибіга.

Він також розповів про прагнення України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Зокрема відкрити нові посольства в Домініканській Республіці, Панамі, Уругваю, Еквадорі.