Миллиарды ежегодно: Сибига назвал регион, который может стать золотой жилой для Украины

11:48 09.03.2026 Пн
2 мин
Выгода Украины может ежегодно исчисляться в миллиардах долларов
aimg Валерий Ульяненко
Миллиарды ежегодно: Сибига назвал регион, который может стать золотой жилой для Украины Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Getty Images)

Углубление отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна - это не декларация намерений, а четкий экономический расчет для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в своей колонке для РБК-Украина.

Читайте также: Украина хочет открыть новые посольства в странах Латинской Америки: список

По его словам, даже умеренное расширение двусторонней торговли и инвестиционного взаимодействия потенциально способно добавить к украинскому товарообороту миллиарды долларов ежегодно.

"Речь идет о конкретных отраслях: аграрный сектор и продовольственную безопасность; цифровизацию и государственные электронные сервисы; инфраструктурные решения; машиностроение и энергетику; оборонные технологии в широком, не конфронтационном смысле, а как сила сдерживания и защиты жизни", - отметил министр.

Сибига рассказал, что Латинская Америка активно инвестирует в цифровую трансформацию. В то же время он напомнил, что Украина за последние годы создала "одну из самых динамичных цифровых экосистем" государственных сервисов в мире.

"Наш опыт цифровизации - это не теоретическая модель, а практический инструмент, который уже работает в условиях войны. Для многих государств региона этот опыт является прикладным и востребованным", - подчеркнул он.

Противодействие современным формам агрессии

Он добавил, что измерение безопасности сотрудничества не ограничивается военной тематикой. В частности, регион сталкивается с транснациональной преступностью, гибридными и киберугрозами, нелегальной торговлей, а также усилением влияния внешних акторов.

"Зато Украина за последние годы накопила уникальный опыт противодействия современным формам агрессии - от киберугроз до использования беспилотных технологий и систем ситуационной осведомленности. Этот опыт является технологическим и практическим", - подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что Украина не навязывает модели, но готова делиться знаниями и решениями, которые доказали свою эффективность.

"В этом заключается главный принцип: взаимовыгодность. Мы приходим не просить поддержки, а предлагать компетенции и взаимовыгодное сотрудничество", - отметил он.

Напомним, РФ разворачивает масштабную вербовку наемников в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америке. Россияне маскируют это "сотрудничеством" с правительствами и "охранными структурами".

