Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Боелі купує "Лукойл"

Боелі заявив 25 листопада, що підписав угоду з компанією "Лукойл" про створення консорціуму для придбання міжнародних енергетичних активів російської нафтової компанії.

Угода була укладена після більш ніж року переговорів і передбачає обмін цінних паперів "Лукойлу" вартістю 10 мільярдів доларів на міжнародні активи компанії, повідомили Боелі та представник Міжнародної корпорації з фінансування розвитку (DFC).

Міністерство фінансів США, яке запровадило санкції проти "Лукойлу" у жовтні 2025 року, перегляне угоду, щоб забезпечити захист національної безпеки США, повідомило джерело видання, знайоме з процесом.

Прибутки для США

Вашингтон отримає частку майбутніх прибутків за угодою, яка замінить російський вплив на стратегічні ринки американським, додали Боелі та чиновник.

"Передача стратегічних активів енергетичної інфраструктури до рук США або їхніх союзників-партнерів є ключовим політичним пріоритетом адміністрації", - заявив агентству Reuters чиновник DFC, глобального інвестиційного підрозділу уряду США.

Поки що не розкрита частка власності через DFC надасть США частку майбутніх прибутків після того, як приватні інвестори консорціуму повернуть:

капітал,

узгоджену норму прибутку,

роль у раді директорів компанії.

Яка вартість активів

Міжнародний портфель "Лукойлу" охоплює операції в 11 країнах, що видобувають близько 350000 барелів нафти на день, включаючи великі нафтові родовища в Азербайджані та Казахстані. Він оцінюється приблизно в 16 мільярдів доларів, повідомили два джерела видання, знайомі з умовами угоди.

Боелі сказав, що оцінка пакету, який також охоплює НПЗ в Нідерландах, Болгарії та Румунії, а також велику мережу АЗС, зокрема у США, може змінюватися залежно від думки щодо цін на нафту.

"Ми фактично обмінюємо акції, які нічого не варті для американців... на готівку, яка повертається до них", - сказав Боелі, генеральний директор і власник Eldridge, холдингової компанії з управління активами та страхування.

За словами одного з джерел, обміняні акції зберігатимуться на ескроу-рахунку в Об'єднаних Арабських Еміратах, а не надходитимуть безпосередньо до "Лукойлу".

Хто такий Боелі

Мільярдер зі США Тодд Боелі пожертвував 2 мільйони доларів на політичні справи президента Дональда Трампа.

Путін і "Лукойл"

За словами трьох джерел, знайомих із ходом зустрічі, російський диктатор Володимир Путін порушив питання про угоду під час зустрічі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Кремлі 5 вересня.

За словами одного з джерел, Путін запропонував укласти її, щоб показати росіянам, що вони можуть вести бізнес зі США.

У Москві рішення щодо угоди вважається рішенням саме Путіна, хоча технічно "Лукойл" є приватною компанією.