Миллиардер из РФ пожаловался на ВСУ: удары дронов обвалили производство удобрений

02:17 18.04.2026 Сб
Как атаки на заводы России вызвали дефицит и рост цен?
aimg Филипп Бойко
Фото: ударный дрон ВСУ (Getty Images)

Украинские беспилотники парализуют российскую промышленность азотных удобрений. Российский миллиардер Андрей Мельниченко признал значительные потери производства и предупредил о росте цен на удобрения на мировом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал агентства Reuters.

Читайте также: "Минус 100 млн долларов в день": "Мадьяр" озвучил потери нефтяных доходов РФ

Основатель компании EuroChem, миллиардер Андрей Мельниченко, отметил, что РФ обеспечивает пятую часть мирового экспорта удобрений, но сейчас ее возможности ограничены. Удары по крупным предприятиям не дают агрессору наращивать мощности.

"Общеизвестные события, происходящие на территории нашей страны, приводят к учащению атак дронов на российские предприятия", - заявил Мельниченко во время конференции в Москве.

Он напомнил об ударе 25 февраля, когда украинский дрон атаковал "Дорогобуж" - один из самых мощных заводов страны, принадлежащий группе "Акрон". Из-за этого было выведено из строя 5% общих мощностей РФ, остановлено производство аммиачной селитры (завод давал 11% рынка РФ), а производственные линии планируют теперь запустить только в мае.

Что происходит с российским экспортом удобрений сейчас

Reuters напоминает, что РФ контролирует до 40% рынка аммиачной селитры, но 21 марта Москва официально прекратила экспорт этого удобрения. Внутренние ограничения и санкции заставляют производителей искать новые логистические пути.

Российские бизнесмены признают: переход на местные порты вместо европейских занял полгода. Однако даже новая логистика не спасает от дронов, которые методично уничтожают промышленную базу врага.

Что известно об ударах ВСУ по России

Накануне Силы обороны Украины повредили две нефтебазы РФ в Крыму. На нефтебазе в Октябрьском поврежден по меньшей мере один резервуар. Разрушения заметны и на цистернах нефтебазы возле Глубокого Яра. Здесь уничтожены и повреждены по меньшей мере 5 резервуаров разного размера

Также дроны ВСУ нанесли удар по российскому химическому предприятию "ФосАгро" в Череповце. Продукция завода выступает сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов в изготовлении боеприпасов для оккупантов.

Также в начале апреля неизвестные дроны атаковали Воронежскую область. Пожар вспыхнул в районе АО "Минудобрения" в городе Россошь, одного из ключевых химзаводов страны.

