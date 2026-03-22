ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мільярд доларів за добу: скільки коштів США вже витратили на війну проти Ірану

11:10 22.03.2026 Нд
2 хв
Військова операція триває вже 22 дні
Тетяна Степанова
Мільярд доларів за добу: скільки коштів США вже витратили на війну проти Ірану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сполучені Штати Америки витратили на військову операцію проти Ірану вже понад 27 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний портал Iran War Cost Tracker.

Зазначається, що розрахунок базується на даних Пентагону.

Перші шість днів війни обійшлися в 11,3 млрд доларів, а кожен наступний день - близько 1 млрд доларів.

Однак до оцінки можуть не входити супутні витрати, включаючи розгортання сил і заміну техніки, тому фактична сума може бути вищою.
Мільярд доларів за добу: скільки коштів США вже витратили на війну проти Ірану

Фото: скрін з аналітичного портала Iran War Cost Tracker

Трамп хоче збільшити оборонні витрати на війну з Іраном

Нагадаємо, у США обговорюють різке збільшення оборонних витрат на тлі війни з Іраном.

Раніше The Washington Post повідомляло, що Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд доларів для фінансування війни проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може звернутися до Конгресу з проханням виділити понад 200 млрд доларів на потреби армії, назвавши такі витрати "невеликою ціною" на тлі війни з Іраном.

Втім, всередині адміністрації немає єдності щодо подальших дій: частина радників Трампа, за даними The Wall Street Journal, виступає за швидке завершення конфлікту через зростання цін на нафту та ризики його затягування.

Дискусію підсилюють і сумніви щодо самої загрози з боку Ірану. Зокрема, директорка національної розвідки Тулсі Габбард не озвучила у виступі оцінку про те, що після ударів 2025 року Тегеран не намагався відновити ядерну програму, знищення якої Трамп називає головною метою війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пентагон Сполучені Штати Америки Іран
Новини
