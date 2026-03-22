Мільярд доларів за добу: скільки коштів США вже витратили на війну проти Ірану

Сполучені Штати Америки витратили на військову операцію проти Ірану вже понад 27 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний портал Iran War Cost Tracker .

Однак до оцінки можуть не входити супутні витрати, включаючи розгортання сил і заміну техніки, тому фактична сума може бути вищою.

Перші шість днів війни обійшлися в 11,3 млрд доларів, а кожен наступний день - близько 1 млрд доларів.

Трамп хоче збільшити оборонні витрати на війну з Іраном

Нагадаємо, у США обговорюють різке збільшення оборонних витрат на тлі війни з Іраном.

Раніше The Washington Post повідомляло, що Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд доларів для фінансування війни проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може звернутися до Конгресу з проханням виділити понад 200 млрд доларів на потреби армії, назвавши такі витрати "невеликою ціною" на тлі війни з Іраном.

Втім, всередині адміністрації немає єдності щодо подальших дій: частина радників Трампа, за даними The Wall Street Journal, виступає за швидке завершення конфлікту через зростання цін на нафту та ризики його затягування.

Дискусію підсилюють і сумніви щодо самої загрози з боку Ірану. Зокрема, директорка національної розвідки Тулсі Габбард не озвучила у виступі оцінку про те, що після ударів 2025 року Тегеран не намагався відновити ядерну програму, знищення якої Трамп називає головною метою війни.