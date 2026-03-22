Миллиард долларов за сутки: сколько средств США уже потратили на войну против Ирана

Соединенные Штаты Америки потратили на военную операцию против Ирана уже более 27 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический портал Iran War Cost Tracker .

Однако в оценку могут не входить сопутствующие расходы, включая развертывание сил и замену техники, поэтому фактическая сумма может быть выше.

Первые шесть дней войны обошлись в 11,3 млрд долларов, а каждый последующий день - около 1 млрд долларов.

Трамп хочет увеличить оборонные расходы на войну с Ираном

Напомним, в США обсуждают резкое увеличение оборонных расходов на фоне войны с Ираном.

Ранее The Washington Post сообщало, что Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может обратиться к Конгрессу с просьбой выделить более 200 млрд долларов на нужды армии, назвав такие расходы "небольшой ценой" на фоне войны с Ираном.

Впрочем, внутри администрации нет единства относительно дальнейших действий: часть советников Трампа, по данным The Wall Street Journal, выступает за быстрое завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков его затягивания.

Дискуссию усиливают и сомнения относительно самой угрозы со стороны Ирана. В частности, директор национальной разведки Тулси Габбард не озвучила в выступлении оценку о том, что после ударов 2025 года Тегеран не пытался восстановить ядерную программу, уничтожение которой Трамп называет главной целью войны.