ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Миллиард долларов за сутки: сколько средств США уже потратили на войну против Ирана

11:10 22.03.2026 Вс
2 мин
Военная операция продолжается уже 22 дня
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки потратили на военную операцию против Ирана уже более 27 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический портал Iran War Cost Tracker.

Отмечается, что расчет базируется на данных Пентагона.

Первые шесть дней войны обошлись в 11,3 млрд долларов, а каждый последующий день - около 1 млрд долларов.

Однако в оценку могут не входить сопутствующие расходы, включая развертывание сил и замену техники, поэтому фактическая сумма может быть выше.
Фото: скрин с аналитического портала Iran War Cost Tracker

Трамп хочет увеличить оборонные расходы на войну с Ираном

Напомним, в США обсуждают резкое увеличение оборонных расходов на фоне войны с Ираном.

Ранее The Washington Post сообщало, что Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может обратиться к Конгрессу с просьбой выделить более 200 млрд долларов на нужды армии, назвав такие расходы "небольшой ценой" на фоне войны с Ираном.

Впрочем, внутри администрации нет единства относительно дальнейших действий: часть советников Трампа, по данным The Wall Street Journal, выступает за быстрое завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков его затягивания.

Дискуссию усиливают и сомнения относительно самой угрозы со стороны Ирана. В частности, директор национальной разведки Тулси Габбард не озвучила в выступлении оценку о том, что после ударов 2025 года Тегеран не пытался восстановить ядерную программу, уничтожение которой Трамп называет главной целью войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Пентагон Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
