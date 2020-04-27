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Милованов раскритиковал премьер-министра за увольнение Верланова и Нефьодова

Новости » Политика     27.04.2020 - 19:18
Милованов раскритиковал премьер-министра за увольнение Верланова и Нефьодова
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Экс-министр опроверг слова Дениса Шмыгаля о плохих показателях поступлений в бюджет

Общая сумма поступлений в государственный бюджет за последний год показала рост, тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль распространяет ложные сведения. Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Премьер-министр объяснил увольнение Нефедова и Верланова. Цитата: "бюджет 2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы". Это неправда", - написал Милованов.

По его словам, учитывая усиление гривны в 2019 году, соответствующие показатели в долларах также показывают рост.

"В процентах ВВП, поступления также в рамках последних лет - 25%. Бюджетный дефицит - 1,96% - тоже маленький, и в рамках тренда", - добавил Милованов.

Милованов предполагает, что вероятно премьер-министр имел в виду другие поступления, а не бюджетные. Например, выполнение плана по поступлениям с таможни и налоговой.

"В случае с Максом Нефьодовим план действительно был не выполнен. Но он объяснял это несколькими объективными факторами - уменьшение курса гривны, меньшее потребление энергоносителей и снижения цен на них и тому подобное. Сергей Верланов на шоу Шустера в пятницу сказал, что план по налоговым поступлениям был выполнен. Кто прав? Премьер-министр ли бывшие руководители таможни и налоговой. И почему их уволили?" - резюмировал Милованов.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ГТС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона о "О государственной службе".

Экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение Сергея Верланова очередной ошибкой власти и продолжением зачистки антикоррупционеров в правительстве.

В свою очередь, Сергей Верланов подчеркнул, что реформы фискальных органов под угрозой, поскольку в правительстве за последние два месяца никоим образом не акцентировалось внимание на обязательствах Украины перед международными партнерами.

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Новости Украины Максим НефедовСергей ВерлановТимофей МиловановДенис Шмыгаль
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