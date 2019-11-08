В Кабмине намерены повысить конкуренцию в пяти отраслях

Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Министра интересует алкоголь, табак, энергетика, АПК и удобрения

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов планирует в два раза повысить конкуренцию в пяти проблемным отраслях. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр привел данные последних исследований (за 2016 год), согласно которым на рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4% общего объема реализации продукции (товаров, работ и услуг), и почти столько же - 43%- на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой.

Как отметил Милованов, в первую очередь его интересует энергетика, АПК, табачная отрасль, спиртовая отрасль, рынок минеральных удобрений.

Министр завил, что в спиртовой отрасли запланирована демонополизация и приватизация и уже сменили руководство ГП "Укрспирт".

"В табачной отрасли создана рабочая группа с бизнесом и правительством по решению проблем отрасли. Вчера президент Зеленский провел встречу с бизнесом. Договорились, что табачные компании возобновляют производство, а правительство и отрасль готовят меморандум который решает вопрос детенизации, борьбы с контрафактом, а также демонополизации и создания равных правил игры", - рассказал Милованов.

По словам Милованова, в области АПК идут самые большие изменения. "Продолжается и улучшается система финансовой поддержки агросектора, с фокусом на маленькие фермерские хозяйства. Будет детенизован рынок земли", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%).

Кроме того, опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний показывает, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально,