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Почти половину зарплат в Украине платят в конвертах, - исследование

Новости » Экономика    11.10.2019 - 13:37
Почти половину зарплат в Украине платят в конвертах, - исследование
Фото: конверт с деньгами (РБК-Украина)

Доля неофициальных зарплат составляет 45%

Опрос владельцев и топ-менеджеров украинских компаний показывает, что в 2018 году 45% заработной платы работникам было выплачено неофициально, а в 2017 году 46%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным проса, 32% работников компаний в 2018 году не были официально трудоустроены, что несколько меньше, чем в 2017 году (35%).

Данные также показывают, что 40% своих доходов предприятия Украины оставляли не задекларированными в 2017 и 2018 гг.

Исследование проводилось в 2019 году Киевским международном институтом социологии в рамках проекта SHADOW, финансируемого Европейской комиссией по программе HORIZON 2020. Исследование базируется на методологии Putnins and Sauka (2015).

Опрос предприятий Украины проводился в марте - мае 2019 года. Методом телефонного интервью было опрошено 800 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос покрывает все сектора экономики и охватывает разные по размеру компании (большие, средние, малые и микро).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%).

Отметим, по данным Государственной службы статистики Украины, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом полугодии 2019 года составило 3458,5 тыс. человек. По отношению ко всем занятым количество работающих неформально в первом полугодии 2019 года составило 21,0%.

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