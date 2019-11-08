У Кабміні мають намір підвищити конкуренцію в п'яти галузях

Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Міністра цікавить алкоголь, тютюн, енергетика, АПК і добрива

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов планує в два рази підвищити конкуренцію в п'яти проблемних галузях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр навів дані останніх досліджень (за 2016 рік), згідно з яким на ринки з сприятливою для конкуренції структурою доводилося 43,4% загального обсягу реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), і майже стільки ж - 43%- на ринки з несприятливою для конкуренції структурою.

Як зазначив Милованов, в першу чергу його цікавить енергетика, АПК, тютюнова галузь, спиртова галузь, ринок мінеральних добрив.

Міністр заявив, що в спиртовій галузі запланована демонополізація і приватизація і вже змінили керівництво ДП "Укрспирт".

"В тютюновій галузі створена робоча група з бізнесом і урядом щодо вирішення проблем галузі. Вчора президент Зеленський провів зустріч з бізнесом. Домовилися, що тютюнові компанії відновлюють виробництво, а уряд і галузь готують меморандум який вирішує питання детінізації, боротьби з контрафактом, а також демонополізації та створення рівних правил гри", - розповів Милованов.

За словами Милованова, в галузі АПК йдуть найбільші зміни. "Триває і поліпшується система фінансової підтримки агросектору, з фокусом на маленькі фермерські господарства. Буде детенизован ринок землі", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).

Крім того, опитування власників і топ-менеджерів українських компаній показує, що в 2018 році 45% заробітної плати працівникам було виплачено неофіційно,