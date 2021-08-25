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Миллионы долларов компенсации: украинский футболист выиграл суд против "Динамо-Брест"

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Беларусь, Среда 25 августа 2021 20:02
Миллионы долларов компенсации: украинский футболист выиграл суд против "Динамо-Брест" Фото: Футболист Украины выиграл суд против клуба Беларуси Динамо-Брест (dynamo-brest.by)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский футболист Евгений Хачериди выиграл дело против "Динамо-Брести". Белорусский футбольный клуб может выплатить игроку миллионы долларов компенсации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

Напомним, что Евгений Хачериди, который играл за национальную сборную Украины и киевское "Динамо" стал игроком белорусского клуба в январе 2020 года. На тот момент мужчина был самым дорогим футболистом чемпионату Беларуси, а его стоимость составляла 1,75 млн долларов.

Впрочем, карьеру Хачериди нельзя назвать успешной во время игры в "Бресте". В течение 21 матча мужчина ярко запомнился красной карточкой от арбитра и попыткой ударить судью после его замечания.

В январе текущего года украинец покинул клуб, а уже весной стало известно о том, что футболист требует от "Бресты" компенсацию за невыполнение условий контракта. Дело некоторое время стояло на месте из-за того, что владелец клуба Александр Зайцев решил передать команду во владение городских властей, а те, со своей стороны, отрицали свою причастность и настаивала на том, чтобы футболист решал свои проблемы с экс-руководителем.

В конце концов, палата ФИФА встала на сторону Хачериди и обязала "Бресту" выплатить футболисту компенсацию.

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