Мільйони доларів компенсації: український футболіст виграв суд проти "Динамо-Брест"

Нагадаємо, що Євген Хачеріді, який грав за національну збірну України та київське "Динамо" став гравцем білоруського клубу в січні 2020 року. На той момент чоловік був найдорожчим футболістом чемпіонату Білорусі, а його вартість становила 1,75 млн доларів.

Втім, кар’єру Хачеріді не можна назвати успішною під час гри в "Бресті". Протягом 21 матчу чоловік яскраво запам’ятався червоною карткою від арбітра та спробою вдарити суддю після його зауваження.

В січні поточного року українець покинув клуб, а вже весною стало відомо про те, що футболіст вимагає від "Брести" компенсацію за невиконання умов контракту. Справа деякий час стояла на місці через те, що власник клубу Олександр Зайцев вирішив передати команду у володіння міської влади, а та, зі свого боку, заперечувала свою причетність й наполягала на тому, аби футболіст розв'язував свої проблеми з ексвласником.

Зрештою, палата ФІФА стала на сторону Хачеріді та зобов’язала "Бресту" виплатити футболісту компенсацію.