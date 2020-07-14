Миллионные штрафы и тюрьма за нарушение: что предусматривает закон об игорном бизнесе

В законе об игорном бизнесе, который приняла Верховная рада, предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы за нарушение норм документа. В частности, миллионные штрафы грозят организатором за допуск к игре украинцев до 21 года.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram-канале.

Указано, что за ведение игорного бизнеса без лицензии грозит уголовная ответственность, а именно штраф от 170 до 680 тысяч гривен. При этом повторное нарушение будут наказывать штрафом от 680 до 850 тысяч гривен. Также за это правонарушение могут лишать свободы.

Предусмотрено, что работникам правоохранительных органов за бездействие или "крышевание" игорного бизнеса грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

В законе прописаны жесткие финансовые штрафы за ряд нарушений организаторов, например, допуск к игре лиц моложе 21 года: штраф около 2 миллионов 360 тысяч гривен, а за повторное нарушение - аннулирование лицензии.

Документ четко устанавливает, что к игре допускают исключительно лиц не младше 21 года. Возраст игроков должен идентифицировать охранник на входе в заведение, требуя паспорт.

Кроме того, закон увеличивает круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении для члена семьи.

Напомним, сегодня Рада легализовала игорный бизнес, одобрив во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д; за него проголосовали 248 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, наибольшее количество голосов за закон отдала фракция "Слуга народа".

Добавим также, в Нацагентстве по предотвращению коррупции предупреждали, что принятие документа в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.