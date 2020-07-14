В Украине легализовали игорный бизнес: как голосовала Рада

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии одобрили законопроект во втором чтении

Верховная рада легализовала игорный бизнес: нардепы приняли во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д. Фракция "Слуга народа" отдала за него 224 голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Фракции голосовали за закон следующим образом.

"Слуга народа": "за" - 224.

"Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.

Депутатская группа "За майбутнє" - 4 нардепа поддержали проект.

Депутатская группа "Довіра" - "за" проголосовали 18 нардепов.

Поддержали документ также 2 внефракционных парламентария.

Подчеркнем, первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко допускал, что Верховная рада может перенести голосование за проект закона об игорном бизнесе на следующую сессию. По его словам, проблемным вопросом являлось количество правок, которые необходимо рассмотреть.

Корниенко объяснял, что у фракции не было понимания, успеют ли нардепы завершить рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе до конца текущей сессии.

Напомним, Рада приступила к закону об игорном бизнесе во втором чтении во вторник, 30 июня.

Как писало РБК-Украина, в Нацагентстве по предотвращению коррупции предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.