Мільйонні штрафи і в'язниця за порушення: що передбачає закон про гральний бізнес

У законі про гральний бізнес, який ухвалила Верховна рада, передбачена кримінальна відповідальність та позбавлення волі за порушення норм документу. Зокрема, мільйонні штрафи загрожують організатором за допуск до гри українців до 21 року.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram-каналі.

Вказано, що за ведення грального бізнесу без ліцензії загрожує кримінальна відповідальність, а саме штраф від 170 до 680 тисяч гривень. При цьому повторне порушення будуть карати штрафом від 680 до 850 тисяч гривень. Також за це правопорушення можуть позбавляти волі.

Передбачено, що працівникам правоохоронних органів за бездіяльність чи "кришування" грального бізнесу загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.

У законі прописані жорсткі фінансові штрафи за низку порушень організаторів, наприклад, допуск до гри осіб, молодших 21 року: штраф близько 2 мільйонів 360 тисяч гривень, а за повторне порушення - анулювання ліцензії.

Документ чітко встановлює, що до гри допускають лише осіб не молодше 21 року. Вік гравців має ідентифікувати охоронець на вході до закладу, вимагаючи паспорт.

Крім того, закон збільшує коло осіб, які можуть звернутися до суду із заявою про обмеження для члена сім’ї.

Нагадаємо, сьогодні Рада легалізувала гральний бізнес, схваливши в другому читанні відповідний законопроект №2285-д; за нього проголосували 248 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, найбільшу кількість голосів за закон віддала фракція "Слуга народу".

Додамо також, у Нацагентстві щодо запобігання корупції попереджали, що прийняття документа в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.