НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе

Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Законопроект может привести к многомиллионным убыткам

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно выводам данный законопроект содержит ряд коррупционных рисков.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Среди коррупционных факторов эксперты НАПК отмечают:

неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;

вынесение решения на свое усмотрение (дискреция) уполномоченным органом в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;

установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, что вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;

введение новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";

основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - отметили в НАПК.

Соответствующие выводы будут направлены в Верховную раду.

Ранее РБК-Украина писало, что парламент может принять закон об игорном бизнесе во втором чтении уже в четверг, 18 июня.

При этом глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев отметил, что рассмотрение законопроекта могут перенести, если НАПК оперативно не предоставит свое заключение.

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Автор: Игорь Литвиненко