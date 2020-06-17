ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе

Новости » Политика     17.06.2020 - 18:11
НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Законопроект может привести к многомиллионным убыткам

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно выводам данный законопроект содержит ряд коррупционных рисков.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Среди коррупционных факторов эксперты НАПК отмечают:

  • неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;
  • вынесение решения на свое усмотрение (дискреция) уполномоченным органом в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;
  • установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, что вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;
  • введение новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";
  • основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - отметили в НАПК.

Соответствующие выводы будут направлены в Верховную раду.

Ранее РБК-Украина писало, что парламент может принять закон об игорном бизнесе во втором чтении уже в четверг, 18 июня.

При этом глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев отметил, что рассмотрение законопроекта могут перенести, если НАПК оперативно не предоставит свое заключение.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины игорный бизнесНАПКЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь