НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе

Законопроект может привести к многомиллионным убыткам
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно выводам данный законопроект содержит ряд коррупционных рисков.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Среди коррупционных факторов эксперты НАПК отмечают:
"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - отметили в НАПК.
Соответствующие выводы будут направлены в Верховную раду.
Ранее РБК-Украина писало, что парламент может принять закон об игорном бизнесе во втором чтении уже в четверг, 18 июня.
При этом глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев отметил, что рассмотрение законопроекта могут перенести, если НАПК оперативно не предоставит свое заключение.
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Автор: Игорь Литвиненко