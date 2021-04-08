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Более миллиона жителей без воды: в ООН отреагировали на обстрел инфраструктуры Донбасса

Новина українською → Нью-Йорк, Четверг 08 апреля 2021 03:09
Более миллиона жителей без воды: в ООН отреагировали на обстрел инфраструктуры Донбасса Фото: 49 населенных пунктов в Донецкой области без воды после обстрела (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Организация объединенных наций призывает воздержаться от нанесения ударов по критически важной инфраструктуре водоснабжения Донбасса. Ранее оккупанты лишили жителей воды, совершив обстрел.

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, передает "Голос Америки".

По словам Дюжаррика, ООН известно о том, что во вторник в результате обстрела была повреждена линия электроснабжения возле главной водонасосной станции южного Донбасса. В результате без подачи воды остались более 1,1 миллиона жителей пятидесяти близлежащих населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

"Хотя сегодня ремонтные бригады смогли быстро починить поврежденные линии электропередач, мы повторяем призыв ко всем участникам не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины", - заявил Дюжаррик.

Он напомнил журналистам о том, что в этом году ООН и ее партнерам - гуманитарным организациям - требуется потратить 168 миллионов долларов, чтобы помочь беднейшим двум миллионам из 3,4 миллиона жителей на востоке Украины.

Пока ООН получила только 5,5% от этой суммы, сказал Дюжаррик, который также призвал участников конфликта предоставлять полный доступ в указанные районы сотрудникам гуманитарных миссий.

Напомним, 6 апреля около 17:00 в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Водоснабжение было прекращено в 49 населенных пунктах. К счастью, в результате обстрела оккупантов никто не пострадал.

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