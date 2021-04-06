Из-за обстрела боевиков почти 50 городов и сел на Донбассе остались без воды

Сегодня около 17:00 в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Водоснабжение остановлено в 49 населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook .

Станция расположена в “серой зоне” между селами Васильевка и Крутая Балка.

Из нее вода подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; пгт: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; сел: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение городов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, пгт Еленовка и Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокримские № 1, № 2 (водоснабжение Мариуполя, поселков Сартана и Старый Крым)

"К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, пока жертв обстрела нет. Завтра саперы, энергетики, работники Воды Донбасса и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Сможем начать их выполнять, когда получим гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ", - сообщил глава ОГА.