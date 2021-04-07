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В Донецкой области восстановили водоснабжение после аварии из-за обстрела оккупантов

Новина українською → Донецкая область, Среда 07 апреля 2021 12:57
В Донецкой области восстановили водоснабжение после аварии из-за обстрела оккупантов Фото: подачу воду в Донецкой области восстановили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Донецкой области восстановили водоснабжение, которое было прекращено из-за аварии, вызванной обстрелом российских оккупантов. В 11:30 после ремонта был запущен насосный агрегат № 9.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса".

"Сегодня после проведения ремонтных работ электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода было восстановлено", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Донецкой облгосадминистрации, Ннасосная станция находится в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. По состоянию на утро 7 апреля было прекращено централизованное водоснабжение г. Волноваха и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 000 человек), вода в которые подается из Великоанадольской фильтровальной станции, а также г. Покровск и 23 населенных пунктов Покровского района (всего около 191 000 человек), водоснабжение которых осуществляется от Карловской фильтровальной станции.

Напомним, 6 апреля около 17:00 в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Водоснабжение было прекращено в 49 населенных пунктах. К счастью, в результате обстрела оккупантов никто не пострадал.

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