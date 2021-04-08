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Більше мільйона мешканців без води: в ООН відреагували на обстріл інфраструктури Донбасу

Новость на русском → Нью-Йорк, Четвер 08 квітня 2021 03:09
Більше мільйона мешканців без води: в ООН відреагували на обстріл інфраструктури Донбасу Фото: 49 населених пунктів у Донецькій області без води після обстрілу (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Організація об'єднаних націй закликає утриматися від нанесення ударів по критично важливої інфраструктури водопостачання Донбасу. Раніше окупанти позбавили жителів води, здійснивши обстріл.

Про це заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик, передає "Голос Америки".

За словами Дюжаррика, ООН відомо про те, що у вівторок в результаті обстрілу було пошкоджено лінія електропостачання біля головної водонасосної станції південного Донбасу. В результаті без подачі води залишилися понад 1,1 мільйона п'ятдесяти жителів довколишніх населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення.

"Хоча сьогодні ремонтні бригади змогли швидко полагодити пошкоджені лінії електропередач, ми повторюємо заклик до всіх учасників не наносити удари по критично важливої інфраструктури водопостачання на сході України", - заявив Дюжаррик.

Він нагадав журналістам про те, що в цьому році ООН і її партнерам - гуманітарним організаціям - потрібно витратити 168 мільйонів доларів, щоб допомогти найбіднішим двом мільйонам з 3,4 мільйона жителів на сході України.

Поки ООН отримала лише 5,5% від цієї суми, сказав Дюжаррик, який також закликав учасників конфлікту надавати повний доступ в зазначені райони співробітників гуманітарних місій.

Нагадаємо, 6 квітня близько 17:00 в результаті обстрілу була знеструмлена насосна станція першого підйому Южнодонбасского водопроводу. Водопостачання було припинено в 49 населених пунктах. На щастя, в результаті обстрілу окупантів ніхто не постраждав.

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