Денисова: в местах несвободы находится почти миллион украинцев

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)

В частности, их удерживают по решению суда в учреждениях социальной сферы и здравоохранения

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что почти миллион граждан Украины находятся в местах несвободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена.

По ее словам, речь идет о местах, где людей содержат по соответствующему решению суда или административных органов.

"Сегодня почти миллион человек находятся в местах несвободы. Это не только пенитенциарные заведения, а и учреждения социальной сферы, здравоохранения и образования, в которых люди содержатся по решению суда или административных органов", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что украинцы в местах несвободы нуждаются в защите и не должны подвергаться унижению и пыткам. Для того, чтобы это контролировать, образовали Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма.

"Главная идея заключается в осуществлении регулярных независимых посещений всех мест несвободы ... Это 130 мониторов и более 50 экспертов, которые принимают непосредственное участие в мониторинговых визитах от общественности. Они анализируют и систематизируют факты нарушения прав людей и выявляют причины и условия их возникновения", - добавила Денисова.

Она уточнила, что как правило, эти нарушения являются системными и требуют немедленного решения. Поэтому омбудсмент планирует вести прямую коммуникацию с представителями органов власти, которым подчиняются эти учреждения. Они на своем уровне смогут принимать решения и вносить изменения в нормативные документы.

"Я надеюсь, что именно благодаря работе Координационного совета мы сможем выработать единый подход к созданию условий содержания и стандартов обращения с людьми в таких учреждениях и способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с международными стандартами", - отметила Денисова.

Отметим, по состоянию на сентябрь 2018 года, по данным Госкомстата, население Украины составляет 42,24 млн человек.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, недавно Людмила Денисова сообщила, что на условия содержания в тюрьмах на оккупированном Донбассе жалуются около 900 заключенных граждан Украины.

Ранее украинский омбудсмен заявила, что пока нет прогресса в вопросе освобождения украинских политзаключенных, которых удерживает в местах лишения свободы Российская Федерация.