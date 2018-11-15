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Денісова: в місцях несвободи знаходиться майже мільйон українців

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 19:38
Денісова: в місцях несвободи знаходиться майже мільйон українців
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)

Зокрема, їх утримують за рішенням суду у закладах соціальної сфери та охорони здоров’я

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що майже мільйон громадян України перебувають у місцях несвободи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена. 

За її словами, йдеться про місця, де людей утримують за відповідним рішенням суду або адміністративних органів.

"Сьогодні майже мільйон осіб перебувають у місцях несвободи. Це не тільки пенітенціарні заклади, а і заклади соціальної сфери, охорони здоров’я та освіти, в яких люди утримуються за рішенням суду або адміністративних органів", - написала Денісова. 

Омбудсмен зазначила, що українці у місцях несвободи потребують захисту та не мають піддаватись приниженню та катуванню. Для того, щоб це контролювати, утворили Координаційну раду з питань реалізації національного превентивного механізму.

"Головна ідея полягає у здійсненні регулярних незалежних відвідувань усіх місць несвободи... Це 130 моніторів та більше 50 експертів, які беруть безпосередню участь у моніторингових візитах від громадськості. Вони аналізують і систематизують факти порушення прав людей і виявляють причини та умови їх виникнення", - додала Денісова. 

Вона уточнила, що як правило, ці порушення є системними і потребують негайного вирішення. Тому омбудсмент планує вести пряму комунікацію з представниками органів влади, яким підпорядковуються ці установи. Вони на своєму рівні зможуть приймати рішення і вносити зміни до нормативних документів.

"Я сподіваюся, що саме завдяки роботі Координаційної ради ми зможемо напрацювати єдиний підхід до створення умов тримання та стандартів поводження з людьми в таких установах і сприяти гармонізації національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів", - зазначила Денісова.

Денісова: в місцях несвободи знаходиться майже мільйон українців

Зазначимо, станом на вересень 2018 року, за даними Держстату, населення України становить 42,24 млн людей. 

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, нещодавно Людмила Денісова повідомила, що на умови утримання в тюрмах на окупованому Донбасі скаржаться близько 900 ув'язнених громадян України.

Раніше український омбудсмен заявила, що досі немає прогресу у питанні звільнення українських політв'язнів, яких утримує в місцях позбавлення волі Російська Федерація.

 

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