Денисова: почти 900 заключенных жалуются на условия содержания в тюрьмах ОРДЛО

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Украина готова забрать из ОРДЛО всех заключенных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на условия содержания в тюрьмах на оккупированном Донбассе жалуются около 900 заключенных граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам омбудсмена, Украина готова забрать на подконтрольные правительству территории всех граждан, которых будут отдавать з ОРДЛО.

"В секретариат такие жалобы поступили от 895 граждан Украины (заключенных из ОРДЛО, - ред). Это Донецкая область - 470, и 425 - из Луганской области. Украина готова забрать всех заключенных, любое количество, которое нам будут отдавать. Однако, процесс тормозят представители незаконных вооруженных формирований", - сказала Денисова.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что пока нет прогресса в вопросе освобождения украинских политзаключенных, которых удерживает в местах лишения свободы Российская Федерация.

Кроме того, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко также недавно заявляла, что со стороны России пока нет позитивных сигналов ни по одному из украинских политзаключенных Кремля. Она заявила, что в течение года украинская сторона делала десятки предложений в Минске, передавала списки через различные дипломатические источники. Однако, никакого ответа и результата не было.