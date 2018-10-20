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Денисова констатировала отсутствие прогресса в вопросе освобождения политзаключенных

Новости » Общество    20.10.2018 - 17:46
Фото: встреча Людмилы Денисовой с Турбьерном Ягландом (facebook.com/denisovaombudsman)
Фото: встреча Людмилы Денисовой с Турбьерном Ягландом (facebook.com/denisovaombudsman)

Договоренности о синхронном взаимном посещение не реализованы

Прогресс в вопросе освобождения украинских политзаключенных, которых удерживает в местах лишения свободы Российская Федерация, отсутствует. Об этом написала на своей странице в Facebook Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с Турбьерном Ягландом, передает РБК-Украина.

По словам Денисовой, в ходе встречи стороны теме политзаключенных было посвящено основную часть разговора.

"Договоренности о синхронном взаимном посещение не реализованы. РФ до сих пор не предоставила возможности провести встречи", - добавила омбудсмен.

Денисова отметила, что отсутствует прогресс и в вопросе освобождения политзаключенных.

"Турбьерн Ягланд уже обращался к Президенту РФ об освобождении Олега Сенцова хотя бы по гуманитарным основаниям. Я благодарна за это, но пока украинский режиссер продолжает страдать в колонии в Лабытнанги", - добавила Денисова.

Напомним, Денисова заявила, что омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова имеет ограниченный мандант и не может принимать решения. 

Также Денисова заявляла, что РФ предоставляет устаревшую информацию о состояние здоровья украинских политзаключенных.

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