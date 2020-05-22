Почти миллион компенсации за жилье: экс-нардепу избрали меру пресечения

Фото: гостиничный комплекс "Киев" (kiev.kurorts.com)

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ

Бывшему народному депутату VIII созыва избрали меру пресечения из-за незаконного получения 937 тыс. гривен компенсации за жилье. Экс-нардеп имел собственное жилье в столице, но брал деньги за пользование номером в гостинице "Киев".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры Украины в Facebook.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и применил к бывшему нардепу мера пресечения в виде залога в размере 937 тыс. гривен.

Напомним, как отметили в НАБУ, экс-депутат также имеет статус подозреваемого в деле по факту завладения 20 млн долларов "Ощадбанка". Речь идет о Станиславе Березкине. В октябре 2018 года по этому делу задержали 10 человек, в том числе и сына Березкина - Максима, и заместителя главы правления "Ощадбанка" Ирину Земцову. Позже суд отпустил всех их под залог.

Ранее следователи НАБУ сообщили о подозрении бывшему нардепу.

В НАБУ сообщили о завершении расследования дела экс-нардепа, которого подозревают в незаконном получении из бюджета 543,9 тыс. грн компенсации за аренду жилья. В марте депутату и его коллеге правоохранители сообщили о подозрении. Оба депутата проживали в "Гостиничном комплексе "Киев".

Автор: Валерия Мрачковская