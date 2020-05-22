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Майже мільйон компенсації за житло: екс-нардепу обрали запобіжний захід

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 17:12
Майже мільйон компенсації за житло: екс-нардепу обрали запобіжний захід
Фото: готельний комплекс "Київ" (kiev.kurorts.com)

Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП і детективів НАБУ

Колишньому народному депутату VIII скликання обрали запобіжний захід з-за незаконного отримання 937 тис. гривень компенсації за житло. Екс-нардеп мав власне житло в столиці, але брав гроші за користування номером в готелі "Київ".

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури України Facebook.

Наголошується, що суд частково задовольнив клопотання прокурора САП і детективів НАБУ і застосував до колишнього нардепа запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 937 тис. гривень.

Нагадаємо, як зазначили в НАБУ, екс-депутат також має статус підозрюваного у справі за фактом заволодіння 20 млн доларів "Ощадбанку". Мова йде про Станіслава Березкина. У жовтні 2018 року у цій справі затримали 10 осіб, в тому числі і сина Березкіна - Максима, і заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову. Пізніше суд відпустив усіх їх під заставу.

Раніше слідчі НАБУ повідомили про підозру колишньому нардепу.

У НАБУ повідомили про завершення розслідування справи екс-нардепа, якого підозрюють у незаконному отриманні з бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла. У березні депутата і його колезі правоохоронці повідомили про підозру. Обидва депутати проживали в "Готельному комплексі "Київ".

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України САПнардепКомпенсацияжилье
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